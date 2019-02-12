Фото: Сбербанк (РБК-Україна)

Банк сформував додаткові резерви під кредити

"Сбербанк" збільшив статутний капітал до 24 млрд гривень, в результаті чого банк сформував додаткові резерви під кредити. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фінансової установи.

"У відповідності з прийнятим раніше акціонером банку рішенням АТ "Сбербанк" збільшив статутний капітал на 3 300 млн гривень - до 24 065 млн гривень", - йдеться в повідомленні.



Крім того, підвищення статутного капіталу дозволило банку збільшити показник достатності капіталу (Н2) до 33,2% при мінімальному нормативному значенні, встановленим НБУ не нижче 10%.

Регулятивний капітал збільшено до 6 617 млн гривень (на 41%).



За даними прес-служби, раніше "Сбербанк" однією з перших фінансових установ достроково виконав вимоги щодо капіталізації в рамках стрес-тестування Національного банку України.

Нацбанк оцінив "Сбербанк" як достатньо капіталізовану фінансову установу, що має високий рівень стійкості до несприятливих економічних сценаріїв.