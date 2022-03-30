ru ua
Ср, 30 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Сайт Київської ОВА під масованою кібератакою. Можуть бути проблеми з доступом

Новость на русском →
Київ, Середа 30 березня 2022 17:28
Сайт Київської ОВА під масованою кібератакою. Можуть бути проблеми з доступом Фото: голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк (radiosvoboda.org)
Автор: Сергей Новиков

Сайт Київської обласної військової адміністрації зазнав масованої кібератаки. Можливі перебої в його роботі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Олександра Павлюка.

"Наразі на офіційний сайт Київської обласної військової адміністрації здійснюється масована кібератака. Фахівці проводять всі необхідні процедури по захисту сайту. Можливі перебої в роботі", - зазначив він.

Він також закликав у разі недоступності сайту користуватися офіційними каналами комунікації Київської обласної військової адміністрації в Facebook і Telegram.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українцям почали масово приходити листи на електронні адреси нібито від Міністерства освіти і науки. У них міститься шкідлива програма, яка краде паролі і файли.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Кібератака
NEWS
Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві
Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві
DAILY
Без капітуляції. Про що Україна і Росія реально домовилися в Стамбулі
Мілан Лєліч, Владислав Красінський Без капітуляції. Про що Україна і Росія реально домовилися в Стамбулі