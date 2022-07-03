Сайнс вперше в кар'єрі стартуватиме з поула після дощової кваліфікації Гран-прі Британії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати кваліфікації .

Іспанський пілот найкраще впорався з непростими погодними умовами. У фінальному сегменті кваліфікації він проїхав найкраще коло за 1:40.983 на проміжній гумі.

Для Сайнса цей поул став першим за 8 сезонів у Формулі-1. Гран-прі Британії для іспанського пілота – 151-й у кар'єрі. В активі сина легенди ралі 11 подіумів і жодної перемоги.

Сайнс на 0.072 секунди випередив чинного чемпіона світу Макса Ферстаппена ("Ред Булл"). Конкурент нідерландця у боротьбі за титул та інший пілот "Феррарі" – Шарль Леклер – стартуватиме 3-м. Він проїхав коло за 1:41.298. Поруч із ним поїде другий гонщик "Ред Булла" Серхіо Перес.

Семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон ("Мерседес") і ще один британець Ландо Норріс ("Макларен") окупували третій ряд. Далі стартуватимуть Фернандо Алонсо ("Альпін") і Джордж Расселл ("Мерседес"). Доповнили топ-10 пілот "Альфа Ромео" Чжоу Гуаньюй і, сенсаційно, Ніколя Латіфі з "Вільямса".

Гран-прі Британії відбудеться в неділю, 3 липня. Старт гонки – о 17:00 за київським часом.