У Саудівській Аравії жінка вперше отримала водійські права

У Саудівській Аравії жінкам вперше почали видавати водійські права. Про це повідомляє AFP в Тwitter.

"Саудівська Аравія почала видавати водійські права жінкам", - йдеться в повідомленні.

#BREAKING Saudi Arabia starts issuing driving licences to women: official — AFP news agency (@AFP) June 4, 2018

Як повідомляє Al Arabiya, сьогодні, 4 червня 2018 року, права на водіння отримала одна з місцевих мешканок. Таким чином, вона стала першою жінкою, яка отримала права в Саудівській Аравії.

الف الف الف الف مبروك ل بنات الوطن

إصدار اول رخصة قياده في السعوديه pic.twitter.com/GRUNxJxpaq — سعود الزمانان (@saudalzmanan) June 4, 2018

Також повідомляється, що 24 червня поточного року вступає в силу королівський указ, що надає жінкам право нарівні з чоловіками отримувати водійські посвідчення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в грудні 2015 року у Саудівській Аравії жінка вперше стала депутатом.