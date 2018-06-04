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У Саудівській Аравії жінкам вперше почали видавати водійські права

НовиниНадзвичайні події    04.06.2018 - 18:18
Ілюстративне фото (un.org)
Ілюстративне фото (un.org)

У Саудівській Аравії жінка вперше отримала водійські права

У Саудівській Аравії жінкам вперше почали видавати водійські права. Про це повідомляє AFP в Тwitter.

"Саудівська Аравія почала видавати водійські права жінкам", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє Al Arabiya, сьогодні, 4 червня 2018 року, права на водіння отримала одна з місцевих мешканок. Таким чином, вона стала першою жінкою, яка отримала права в Саудівській Аравії.

Також повідомляється, що 24 червня поточного року вступає в силу королівський указ, що надає жінкам право нарівні з чоловіками отримувати водійські посвідчення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в грудні 2015 року у Саудівській Аравії жінка вперше стала депутатом.

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Теги публікації: Саудовская Аравия, водительские права  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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