У Саудівській Аравії жінка вперше отримала водійські права
У Саудівській Аравії жінкам вперше почали видавати водійські права. Про це повідомляє AFP в Тwitter.
"Саудівська Аравія почала видавати водійські права жінкам", - йдеться в повідомленні.
#BREAKING Saudi Arabia starts issuing driving licences to women: official— AFP news agency (@AFP) June 4, 2018
Як повідомляє Al Arabiya, сьогодні, 4 червня 2018 року, права на водіння отримала одна з місцевих мешканок. Таким чином, вона стала першою жінкою, яка отримала права в Саудівській Аравії.
الف الف الف الف مبروك ل بنات الوطن— سعود الزمانان (@saudalzmanan) June 4, 2018
إصدار اول رخصة قياده في السعوديه pic.twitter.com/GRUNxJxpaq
Також повідомляється, що 24 червня поточного року вступає в силу королівський указ, що надає жінкам право нарівні з чоловіками отримувати водійські посвідчення.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в грудні 2015 року у Саудівській Аравії жінка вперше стала депутатом.