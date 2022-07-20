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Саудівська Аравія і Японія мають намір спільно стабілізувати світовий нафтовий ринок

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Токіо, Середа 20 липня 2022 07:10
Саудівська Аравія і Японія мають намір спільно стабілізувати світовий нафтовий ринок Фото: Саудівська Аравія і Японія хочуть стабілізувати світові ціни на нафту (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міністри закордонних справ Японії і Саудівської Аравії домовилися спільно стабілізувати світовий ринок нафти у зв'язку з різким зростанням цін на енергоносії після вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Під час їхньої зустрічі в Токіо Йосімаса Хаясі також попросив свого саудівського колегу, принца Фейсала бін Фархана Аль-Сауда, про співпрацю в додатковому збільшенні видобутку нафти країнами ОПЕК.

Переговори відбулися через кілька днів після того, як президент США Джо Байден відвідав Саудівську Аравію, одного з найбільших у світі виробників сирої нафти.

Нагадавши, міністр фінансів США Джанет Йеллен назвала "обнадійливими" переговори з Індією про пропоновану цінову стелю на російську нафту. Вашингтон просуває план, щоб знизити ціни на нафту і ускладнити Москві фінансування війни проти України.

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Саудовская Аравия Японія Нафта
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