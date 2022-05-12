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Saudi Aramco обійшла Apple та стала найдорожчою компанією у світі

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Четвер 12 травня 2022 09:22
Saudi Aramco обійшла Apple та стала найдорожчою компанією у світі Фото: Saudi Aramco обійшла Apple та стала найдорожчою компанією у світі (GettyImages)
Автор: Сергій Пишкін

Обійшовши Apple, нафтова компанія Saudi Aramco стала найдорожчою у світі. Її вартість становить майже 2,43 трлн доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Вартість Apple, яка впала у ході торгів нещодавно у США, сьогодні становить 2,37 трлн доларів.

Тим часом акції та ціни на енергоносії зростають, оскільки інвестори розпродають акції низки галузей, побоюючись погіршення економічної ситуації. Починаючи з 4 січня, акції компанії Apple впали на 20% з 182,94 долара.

В поточному році Aramco заявила про зростання своїх акцій на 27%. В березні стало відомо про те, що прибуток компанії зріс за минулий рік більше ніж удвічі через стрімке підвищення цін на нафту.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з даними Morgan Stanley, повномасштабне вторгнення Росії на територію України сильно сповільнило зростання світової економіки. Економічне зростання в поточному році складе менше половини зростання 2021 року.

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