Санкции США ударили по анклаву российских олигархов в центре Европы, - Reuters

В одной из самых маленьких и богатых стран мира действуют тысячи низконалоговых трастов, сотни из которых связаны с россиянами. Это ставит Лихтенштейн под прицел западных санкций против Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

После вторжения России в Украину Министерство финансов США ввело санкции против нескольких лиц и трастов в Лихтенштейне, которые были связаны с олигархами, включая Владимира Потанина, и давнего союзника Владимира Путина Геннадия Тимченко.

Отставки директоров трастов

По словам нескольких человек, знакомых с ситуацией, санкции побудили других директоров, опасающихся наказания, выйти из сотен связанных с Россией трастов. Это выявило гораздо более масштабную проблему с российскими деньгами в этой маленькой стране с населением около 40 тысяч человек.

Массовые отставки поставили десятки трастов в подвешенное состояние, по сути заморозив российскую собственность. Трасты являются стержнем состояний, включая яхты или недвижимость, которые разбросаны по всему миру.

Их приостановка делает эту собственность недосягаемой, что является еще одним потенциальным рычагом воздействия на Россию на фоне попыток президента США Дональда Трампа заключить мирное соглашение.

Ужесточение санкций США вопреки заявлениям Трампа

Агентство Reuters поговорило с несколькими людьми, непосредственно осведомленными об этих событиях, которые попросили не называть их имен из-за деликатности вопроса.

Они рассказали о том, как давление со стороны Вашингтона заставило десятки директоров покинуть трастовые фонды, связанные с Россией, и как правительство изо всех сил пытается разрешить этот кризис.

По словам осведомленных источников, недавно избранное правительство Лихтенштейна пытается решить эту проблему, подчеркивая продолжающееся давление со стороны Вашингтона по поводу санкций против России, несмотря на предыдущие заявления президента США Дональда Трампа о том, что он может их смягчить.

Лихтенштейн также рассматривает свой подход к обеспечению соблюдения санкций как фактор, способный повлиять на усилия своего правительства по снижению недавно введенных США пошлин на экспорт, сообщил один источник.

Представитель правительства Лихтенштейна сообщил, что отток средств затронул 475 трастовых фондов, однако добавил, что не все они связаны с россиянами или лицами, находящимися под санкциями.

По словам этого чиновника, министерство юстиции Лихтенштейна пытается назначить новых управляющих в 350 трастовых фондах, в то время как 40 находятся в процессе ликвидации, а попытки назначить ликвидатора еще в 85 трастовых фондах оказались безуспешными.

Удар по теневой экономике Лихтенштейна

Этот эпизод наносит удар по трастовой отрасли - важнейшей опоре финансового центра Лихтенштейна, оцениваемого примерно в 770 миллиардов франков (930 миллиардов долларов США) и поддерживающего экономику страны.

Чиновник правительства сообщил, что местные банки также пострадали, но не вдавался в подробности.

Банки особенно уязвимы, поскольку Соединенные Штаты имеют возможность задушить их, перекрыв им доступ к доллару, что грозит более масштабным кризисом.

Этот эпизод поставил страну перед самым крупным кризисом с 2008 года, когда утечка данных клиентов банка LGT Bank, принадлежащего княжеской семье страны, выявила широкомасштабное уклонение от уплаты налогов.

В настоящее время правительство изучает варианты централизации управления заброшенными трастами, находящимися под его контролем, и ужесточения надзора за трастами.

Чиновник из Лихтенштейна также сообщил, что власти страны поддерживают связь со своими международными коллегами и что никакие активы трастового фонда не будут переданы лицам, находящимся под санкциями.

Лихтенштейн, зажатый между Швейцарией и Австрией, находится под властью королевской семьи, чей замок возвышается над парламентом. Он тесно связан со Швейцарией, используя свою валюту франк, но также пользуется свободой вести бизнес на едином рынке Европейского Союза.

Страна, которую в прошлом критиковали за сокрытие состояний богатых людей, провела реформы и вступила в Международный валютный фонд.

По словам двух человек, знакомых с ситуацией, когда-то здесь располагалось около 80 тысяч налоговых трастов, а теперь их около 20 тысяч, что эквивалентно примерно одному трастовому фонду на двух жителей.

Давление на Лихтенштейн последовало за аналогичным давлением на соседние Австрию и Швейцарию.

Этот эпизод, произошедший в сонном альпийском анклаве, которым управляет княжеская семья миллиардеров, также показывает, насколько глубокими и непрозрачными остаются деловые связи России с Европой спустя более чем три года после вторжения России в Украину.

Лихтенштейн - это крошечное княжество, расположенное в Альпах между Швейцарией и Австрией. Несмотря на свои скромные размеры (около 160 кв. км и менее 40 000 жителей), страна известна высоким уровнем жизни.