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Санкції не спрямовані на повалення режиму, - Боррель

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Брюссель, Субота 05 березня 2022 02:21
Санкції не спрямовані на повалення режиму, - Боррель Фото: Жозеп Боррель (getty images)
Автор: RBC.UA

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що санкції, які вводяться, покликані послабити російську економіку, але не несуть в собі мети змінити режим. Навпаки, санкції були спровоковані війною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Глава зовнішньої політики Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що санкції введені в результаті російської агресії в Україні не спрямовані на зміну режиму.

"Санкції введені не для того, щоб спровокувати зміну режиму в Росії. Навпаки, санкції були викликані війною. І їх мета - послабити російську економіку, змусити її відчути тяжкість наслідків і посилити, зміцнити позицію українців на майбутніх переговорах.",- сказав Боррель.

Боррель додав, що санкції ЄС спрямовані не проти російського народу, а покликані підтримувати міжнародні норми.

"Це війна Путіна, і тільки Путін може її закінчити", - заявив Боррелль.

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Нагадаємо, що МЗС Британії заявило, що санкції триватимуть.

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