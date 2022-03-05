Санкції не спрямовані на повалення режиму, - Боррель
Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що санкції, які вводяться, покликані послабити російську економіку, але не несуть в собі мети змінити режим. Навпаки, санкції були спровоковані війною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Глава зовнішньої політики Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що санкції введені в результаті російської агресії в Україні не спрямовані на зміну режиму.
"Санкції введені не для того, щоб спровокувати зміну режиму в Росії. Навпаки, санкції були викликані війною. І їх мета - послабити російську економіку, змусити її відчути тяжкість наслідків і посилити, зміцнити позицію українців на майбутніх переговорах.",- сказав Боррель.
Боррель додав, що санкції ЄС спрямовані не проти російського народу, а покликані підтримувати міжнародні норми.
"Це війна Путіна, і тільки Путін може її закінчити", - заявив Боррелль.
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Нагадаємо, що МЗС Британії заявило, що санкції триватимуть.