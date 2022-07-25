Санкції ЄС ставлять під загрозу кондитерський бізнес в Росії, - росЗМІ

Санкції Європейського союзу серйозно вдарили по кондитерському бізнесу в Росії. Усе через включення до списку обмежень емульгаторів і барвників, необхідних для випуску солодощів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання " Комерсант "

Нестача сировини загрожує скороченням кондитерського асортименту.

Тим часом Міжнародні виробники кондитерських виробів, які мають потужності в Росії, планують звернутися до європейської асоціації Food&Drinks з закликом посприяти виключенню зі списку санкцій ЄС емульгаторів і барвників.

Європейські посадовці, зі свого боку, вважають, що інгредієнти, які потрапити до п'ятого пакета санкцій, можуть використовуватися не лише під час виготовлення кондитерських виробів.

Виконавчий директор "Асконду" В'ячеслав Лашманкін заявив, що емульгатори застосовуються під час виробництва шоколаду, випічки, халви, м'якої карамелі, вафельних листів. Водночас не всю сировину можна замінити поставками з Південно-Східної Азії та з Близького Сходу.

Юрист колегії адвокатів Delcredere Каріна Анненкова вважає, що виключення вищезгаданих емульгаторів зі списку санкцій можливе, однак край низьке.