Санкції Британії можуть призвести до остаточного руйнування двосторонніх відносин, - МЗС РФ
У п'ятницю, 6 травня, в МЗС Росії викликали посла Великобританії в Москві Д.Броннерт. Їй висловили протест у зв'язку з прийняттям Лондоном чергового пакету санкцій проти РФ, під які потрапила низка провідних ЗМІ, включаючи Всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію (ВГТРК).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС РФ.
"Послу було вказано на неприйнятність подібної деструктивної лінії, продовження якої неминуче призведе до остаточного руйнування двосторонніх зв'язків і погіршенню взаємин між народами Росії і Великобританії", - йдеться в повідомленні.
При цьому МЗС РФ звинуватило британських політиків у лукавстві і цинізмі, для яких "таке поняття, як свобода ЗМІ, - не більше ніж інструмент вирішення кон'юнктурних завдань".
Нагадаємо, що в Росії "Роскомнагляд" заблокував понад 10 ЗМІ. Про зупинку роботи повідомили "Дождь", Znak.com, ТВ2. Також в РФ заблоковані Facebook і Twitter. Крім того, обмежена робота TikTok і Instagram.
24 лютого "Роскомнадзор" зажадав від ЗМІ публікувати про війну з Україною тільки "дані з офіційних російських джерел", і пригрозив штрафами до 5 млн рублів (близько 72 500 доларів) і блокуванням.
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