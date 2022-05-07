ru ua
Сб, 07 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Санкції Британії можуть призвести до остаточного руйнування двосторонніх відносин, - МЗС РФ

Новость на русском →
Москва, Субота 07 травня 2022 01:50
Санкції Британії можуть призвести до остаточного руйнування двосторонніх відносин, - МЗС РФ Фото: У МЗС Росії висловили протест проти нових санкцій від Британії (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

У п'ятницю, 6 травня, в МЗС Росії викликали посла Великобританії в Москві Д.Броннерт. Їй висловили протест у зв'язку з прийняттям Лондоном чергового пакету санкцій проти РФ, під які потрапила низка провідних ЗМІ, включаючи Всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію (ВГТРК).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС РФ.

"Послу було вказано на неприйнятність подібної деструктивної лінії, продовження якої неминуче призведе до остаточного руйнування двосторонніх зв'язків і погіршенню взаємин між народами Росії і Великобританії", - йдеться в повідомленні.

При цьому МЗС РФ звинуватило британських політиків у лукавстві і цинізмі, для яких "таке поняття, як свобода ЗМІ, - не більше ніж інструмент вирішення кон'юнктурних завдань".

Нагадаємо, що в Росії "Роскомнагляд" заблокував понад 10 ЗМІ. Про зупинку роботи повідомили "Дождь", Znak.com, ТВ2. Також в РФ заблоковані Facebook і Twitter. Крім того, обмежена робота TikTok і Instagram.

24 лютого "Роскомнадзор" зажадав від ЗМІ публікувати про війну з Україною тільки "дані з офіційних російських джерел", і пригрозив штрафами до 5 млн рублів (близько 72 500 доларів) і блокуванням.

Ми також писали про те, Чорногорія приєднається до всіх антиросійських санкцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії Російська Федерація
NEWS
Росія не збирається припиняти війну, - Зеленський
Росія не збирається припиняти війну, - Зеленський
DAILY
Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо