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В Санкт-Петербурге произошел пожар в районе метро (видео)

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Санкт Петербург, Вторник 13 июня 2023 11:13
В Санкт-Петербурге произошел пожар в районе метро (видео) Иллюстративное фото: в Санкт-Петербурге произошел пожар в районе метро (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В российском Санкт-Петербурге произошел пожар в производственном здании в районе кольцевой автодороги и метро "Купчино".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По предварительным данным, возгорание началось в одном из производственных зданий на Витебском проспекте. Пожарные уже работают на месте.

Известно, что пострадавшее от возгорания здание было разноуровневым. О пострадавших пока не сообщается, как и о площади пожара.

Пожары в России

В последнее время в России участились случаи пожаров, которые случаются как в приграничных регионах, так и в очень отдаленных от границы населенных пунктах.

Только сегодня утром в Краснодарском крае произошел мощный пожар на нефтебазе в районе Яблоновского моста.

Кроме того, 11 июня в Ростове-на-Дону вспыхнул масштабный пожар на территории завода "Ростсельмаш".

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Пожар Санкт-Петербург Российская Федерация
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