В Санкт-Петербурге произошел пожар в районе метро (видео)
В российском Санкт-Петербурге произошел пожар в производственном здании в районе кольцевой автодороги и метро "Купчино".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
По предварительным данным, возгорание началось в одном из производственных зданий на Витебском проспекте. Пожарные уже работают на месте.
Известно, что пострадавшее от возгорания здание было разноуровневым. О пострадавших пока не сообщается, как и о площади пожара.
Пожары в России
В последнее время в России участились случаи пожаров, которые случаются как в приграничных регионах, так и в очень отдаленных от границы населенных пунктах.
Только сегодня утром в Краснодарском крае произошел мощный пожар на нефтебазе в районе Яблоновского моста.
Кроме того, 11 июня в Ростове-на-Дону вспыхнул масштабный пожар на территории завода "Ростсельмаш".
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