На климатическом саммите ООН создали фонд возмещения убытков от изменений климата

На саммите ООН по вопросам климата COP27 единогласно было решено создать фонд возмещения ущерба, вызванного климатическими изменениями. Это особенно касается стран, уязвимых перед стихийными бедствиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Такой фонд станет "спасательным кругом" для бедных семей, чьи дома разрушат погодные явления", - заявила директор World Resources Institute Ани Дасгупта.

Вместе с тем, подробностей, как будет работать указанный фонд и откуда будет финансироваться, на саммите пока не согласовали, хотя и назвали его создание значительным достижением.

Кроме того, делегаты саммита подтвердили задачу, стоящую перед всеми странами мира - удержать глобальное потепление на уровне 1,5 градусов. Они отметили, что средняя температура планеты уже поднялась примерно на 1,1 градусов.

"Повышение температуры более чем на 1,5 градусов увеличит риск экстремальной засухи, лесных пожаров, наводнений и нехватки продовольствия", - отметили в своем отчете эксперты по климату межправительственной группы ООН.

Однако они остались обеспокоенными из-за того, что в окончательном коммюнике саммита нет упоминания об ископаемом топливе или необходимости его постепенного сокращения. Однако важным шагом эксперты назвали возобновление официальных переговоров по климату между США и Китаем - двумя крупнейшими в мире источниками парниковых газов.