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Саксонія планує відкрити представництво в Україні

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Середа 14 липня 2021 21:49
Саксонія планує відкрити представництво в Україні Ajnj^ Саксонія планує відкрити представництво в Україні (flickr.com/acidpix)
Автор: РБК-Україна

Республіка Саксонія (Німеччина) має намір відкрити своє представництво в Україні. Про це заявив представник уряду Саксонії Олівер Шенк в ході зустрічі із заступником глави МЗС України Василем Боднаром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Боднара у Twitter.

"Представник уряду Саксонії (ФРН) Олівер Шенк повідомив про плани відкрити представництво в Україні. Регіони Німеччини демонструють зростаючий інтерес до нашої держави, зацікавлені в розвитку економічної взаємодії, міжрегіональних зв'язків і туризму", - написав дипломат.

Відзначимо, що Саксонія є однією з федеральних земель у складі Німеччини і розташована на сході країни. Столицею Саксонії є місто Дрезден.

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