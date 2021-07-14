Саксонія планує відкрити представництво в Україні
Ajnj^ Саксонія планує відкрити представництво в Україні (flickr.com/acidpix)
Республіка Саксонія (Німеччина) має намір відкрити своє представництво в Україні. Про це заявив представник уряду Саксонії Олівер Шенк в ході зустрічі із заступником глави МЗС України Василем Боднаром.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Боднара у Twitter.
"Представник уряду Саксонії (ФРН) Олівер Шенк повідомив про плани відкрити представництво в Україні. Регіони Німеччини демонструють зростаючий інтерес до нашої держави, зацікавлені в розвитку економічної взаємодії, міжрегіональних зв'язків і туризму", - написав дипломат.
Відзначимо, що Саксонія є однією з федеральних земель у складі Німеччини і розташована на сході країни. Столицею Саксонії є місто Дрезден.