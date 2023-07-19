"Сакраменто" официально подписал MVP бакетбольной Евролиги

Трудный форвард сборной Болгарии Саша Везенков продолжит карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации. Он будет защищать цвета "Сакраменто Кингз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Звезда "Олимпиакоса" наконец-то будет выступать за океаном. На карандаш представителей ассоциации он попал давно, а на драфте-2017 Бруклин выбрал болгарина под 57-м номером.

Везенков подписал контракт на три года. Примерная зарплата форварда составит 19,975 млн долларов. Права на MVP Евролиги по итогам сезона 2022/23 перешли в "Кингз" в прошлом году, когда они отдали "Кливленду" 49-й пик драфта. "Кавальерс" получили Везенкова 2,5 года назад в результате обмена с участием Хардена.

Средние цифры 27-летнего болгарина в последней Евролиге – 17.6 очков, 6.8 подборов, 1.9 ассистов и 0.9 перехватов за 29 минут на паркете. Статистика в чемпионате Греции похожа – 16.7 пунктов, 5.7 подборов, 2 передачи и 1 перехват в среднем за почти 24 минуты в игре.

Кто такой Александар (Саша) Везенков

Уроженец Никосии, провел детство и сделал первые шаги в баскетболе на Кипре. Играл за молодежный состав местного АПОЭЛа.

На профессиональном уровне дебютировал в составе "Ариса" из греческих Салоников. Далее три сезона провел за испанскую "Барселону", а в 2018 году перебрался в "Олимпиакос". Постепенно стал лидером пирейцев, а по итогам Финала четырех Евролиги-2023 был признан Самым ценным игроком турнира.

Имеет гражданство Кипра, Болгарии и Греции. Сам идентифицирует себя греком, но с юношеского уровня защищает цвета родины отца – Болгарии.