Садовий розповів про пропозицію Порошенка зняти сміттєву блокаду зі Львова

Фото: Андрій Садовий (УНІАН)

За словами Садового, пропозиція від Порошенка була озвучена влітку 2016 року

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що президент України Петро Порошенко пропонував йому зняти сміттєву блокаду зі Львова, яка виникла у 2016 році, за умови переходу "Самопомочі" в інше підпорядкування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Садового.

За словами Садового, "корупційна пропозиція" від Порошенка була озвучена влітку 2016 року.

Так, як заявив мер, перша розмова про необхідність досягнути "порозуміння" відбулась в середині червня на зустрічі у приміщенні АП на Банковій в кабінеті президента, на якій були присутні Петро Порошенко, тодішній голова АП Борис Ложкін, його заступник Віталій Ковальчук, який тепер є керівником штабу Порошенка.

"Петро Олексійович озвучив ідею вийти на компроміс і знизити градус протистояння між Львовом і його командою, з метою припинення сміттєвої блокади міста. Головною причиною проблеми мої співрозмовники відверто називали вихід "Самопомочі" з коаліції і критику влади. З розмови було цілком очевидно, що президент в курсі організованого процесу блокади і володіє всіма повноваженнями, аби його зупинити", – заявив Садовий.

У подальшому діалозі щодо зняття сміттєвої блокади зі Львова брали участь представник Садового Олег Березюк та представник Порошенка – заступник голови АП Віталій Ковальчук.

Зустріч між ними відбулась 21 червня в Одесі в ресторані готелю Kadorr. Саме там Ковальчук передав Березюку проект "сміттєвої" угоди Порошенка, і зазначив, що така пропозиція начебто узгоджена з президентом.

"Згодом Олег Березюк зустрівся з президентом в АП один-на-один і пояснив, що такий спосіб зняття блокади є неприйнятним і не до обговорення. Розпочалась активна фаза блокування вивезення ТПВ зі Львова, яка тривала більше року", – додав лідер "Самопомочі".