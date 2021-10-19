Саакашвілі закликав владу Грузії не розганяти мирні акції протесту

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі закликав владу не розганяти мирні акції протесту. У даний час екс-президент перебуває в Руставській в'язниці і продовжує голодування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Михайла Саакашвілі.

"Закликаю спецназівців і поліцейських не розганяти мирні акції протесту свого народу, народу, який вони повинні захищати", - написав Саакашвілі.

Він зазначив, що 14 жовтня в Тбілісі зібралися "60 000 осіб, які зажадали звільнення країни, а не тільки звільнення особисто мене".

"Таке зібрання людей - безпомилковий знак, що у режиму немає ніякої опори в суспільстві", - додав Саакашвілі.

Раніше пенітенціарна служба Грузії повідомляла, що Саакашвілі в Руставській в'язниці позбавлений права здійснювати телефонні дзвінки. Про інтернет служба не повідомляла, але спілкується Саакашвілі з відвідувачами через скляне вікно по телефону в тюремній приймальні.