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Саакашвілі закликав владу Грузії не розганяти мирні акції протесту

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Грузія, Вівторок 19 жовтня 2021 02:01
Саакашвілі закликав владу Грузії не розганяти мирні акції протесту Фото: екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі закликав владу не розганяти мирні акції протесту. У даний час екс-президент перебуває в Руставській в'язниці і продовжує голодування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Михайла Саакашвілі.

"Закликаю спецназівців і поліцейських не розганяти мирні акції протесту свого народу, народу, який вони повинні захищати", - написав Саакашвілі.

Він зазначив, що 14 жовтня в Тбілісі зібралися "60 000 осіб, які зажадали звільнення країни, а не тільки звільнення особисто мене".

"Таке зібрання людей - безпомилковий знак, що у режиму немає ніякої опори в суспільстві", - додав Саакашвілі.

Раніше пенітенціарна служба Грузії повідомляла, що Саакашвілі в Руставській в'язниці позбавлений права здійснювати телефонні дзвінки. Про інтернет служба не повідомляла, але спілкується Саакашвілі з відвідувачами через скляне вікно по телефону в тюремній приймальні.

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Грузія Міхеіл Саакашвілі
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