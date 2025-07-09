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S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит на PlayStation 5: названа дата релиза

Среда 09 июля 2025 19:55
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S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит на PlayStation 5: названа дата релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 официально анонсировали для PlayStation 5 (фото: IGN)
Автор: Павел Колесник

Украинская студия GSC Game World официально подтвердила: игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl станет доступна на PlayStation 5 и PS5 Pro в конце 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт IGN, посвященный видеоиграм, развлекательной индустрии и поп-культуре.

Ранее игра уже вышла на ПК и Xbox Series XS в ноябре 2024 года и получила высокие оценки критиков - 8 из 10 от IGN.

Разработчики отмечают, что версия для PS5 будет полностью использовать возможности контроллера DualSense, включая адаптивные триггеры и тактильную отдачу для создания более глубокого погружения в игровой процесс. Для PS5 Pro также запланированы дополнительные технические улучшения.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl сочетает в себе шутер от первого лица, survival horror и элементы иммерсивного симулятора. Игрокам предстоит исследовать опасную зону вокруг Чернобыльской АЭС, собирать ресурсы, принимать судьбоносные решения и бороться с мутантами, аномалиями и другими сталкерами.

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