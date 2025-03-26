Рютте пригрозил Путину сокрушительным ответом в случае нападения на НАТО
Российская Федерация (РФ) столкнется со всей силой и яростью НАТО в случае вторжения на страну-члена Альянса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Марка Рютте, которого цитирует The Guardian.
Во время выступления в Варшаве с премьер-министром Польши Дональдом Туском, Рютте поздравил страну с тем, что она тратит 4,7% ВВП на оборону. Соответствующий показатель является самым высоким среди стран-членов НАТО.
Рютте добавил, что РФ была и остается самой большой угрозой для Альянса и именно она переходит на экономику военного времени, что будет иметь большое влияние на ее потенциал и способность построить свои вооруженные силы.
В частности генеральный секретарь Альянса повторил обещание защищать Польшу и любого другого члена НАТО в случае вторжения.
"Когда речь идет об обороне Польши и общей обороне территории НАТО, если кто-то просчитается и подумает, что ему сойдет с рук нападение на Польшу или любого другого союзника, он встретится со всей силой этого грозного альянса.. Наша реакция будет сокрушительной. Это должно быть очень понятно Путину (Владимир Путин, диктатор России, - ред.) и любому другому, кто... захочет напасть на нас", - добавил Рютте.
Угроза войны России и НАТО
В начале 2024-го немецкое издание Bild опубликовало сценарий военных учений Германии, во время которых военные готовятся к гибридной атаке России на восточном фланге Альянса. Комментируя этот материал, чиновник НАТО отметил, что соответствующие сценарии учений всегда представляют собой воображаемую ситуацию для проверки военных возможностей.
На тот момент в Министерстве обороны Литвы также заявили, что угрозы нападения России на НАТО якобы нет, поскольку Москва сосредоточена на войне против Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.