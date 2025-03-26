Рютте пригрозил Путину сокрушительным ответом в случае нападения на НАТО

Российская Федерация (РФ) столкнется со всей силой и яростью НАТО в случае вторжения на страну-члена Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Марка Рютте, которого цитирует The Guardian.

Во время выступления в Варшаве с премьер-министром Польши Дональдом Туском, Рютте поздравил страну с тем, что она тратит 4,7% ВВП на оборону. Соответствующий показатель является самым высоким среди стран-членов НАТО.

Рютте добавил, что РФ была и остается самой большой угрозой для Альянса и именно она переходит на экономику военного времени, что будет иметь большое влияние на ее потенциал и способность построить свои вооруженные силы.

В частности генеральный секретарь Альянса повторил обещание защищать Польшу и любого другого члена НАТО в случае вторжения.

"Когда речь идет об обороне Польши и общей обороне территории НАТО, если кто-то просчитается и подумает, что ему сойдет с рук нападение на Польшу или любого другого союзника, он встретится со всей силой этого грозного альянса.. Наша реакция будет сокрушительной. Это должно быть очень понятно Путину (Владимир Путин, диктатор России, - ред.) и любому другому, кто... захочет напасть на нас", - добавил Рютте.