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Ринок США відкрився зростанням основних індексів після дня виборів

Вашингтон, Середа 04 листопада 2020 18:06
Ринок США відкрився зростанням основних індексів після дня виборів
Фото: люди слідкують за ринком акцій (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Після дня всезагальних виборів американський ринок акцій відкрився зростанням основних індексів. Індекси ростуть на тлі підрахунку голосів та напруженої боротьби за президентське крісло між Дональдом Трампом та Джо Байденом.

Про це свідчать дані американського телеканалу CNN.

Торги на американському ринку стартували о 16:30 за київським часом. До 18:00 індекс широкого ринку S&P 500, за яким слідкують 500 найбільших американських компаній, піднявся на 1,84%.

Зростання на тлі підрахунку голосів показав й індекс Dow Jones Industrial Average, який охоплює 30 найбільших компаній США. Цей індекс показав зростання на 1,5%.

Водночас технологічний індекс NASDAQ Composite виріс на 3,16%.

На почату торгів найбільші за капіталізацією американські компанії додали по декілька відсотків, так до 17:20 за київським часом акції Apple зросли на 4,4%, Alphabet - на 6,4%, Microsoft - на 4,8%, а Amazon - на 5,6%.

Нагадаємо, аналітик компанії Eavex Capital прогнозував реакцію біржового ринку після виборів у США.

Крім того, старший аналітик Альпарі дав прогноз, що буде з курсом долара після виборів у США.

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