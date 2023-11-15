Спасатели попали под обстрел, когда тушили дом под Херсоном после атаки

Спасатели попали под обстрел, когда приехали тушить пожар дома после атаки российских войск в пригороде Херсона в ночь на среду, 15 ноября. К укрощению огня пришлось браться несколько раз с перерывами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

Так, ночью армия РФ нанесла удар по населенному пункту в пригороде Херсона. Один из вражеских снарядов попал в жилой дом.

"Прибыв на место происшествия, спасатели попали под повторный обстрел и вынуждены были несколько раз отходить в безопасное место, а затем снова возвращаться к тушению", - отмечают спасатели.

Как добавили в ведомстве, несмотря на все сложности, пожар удалось ликвидировать.

Не первый обстрел

Российские войска постоянно обстреливают бригады спасателей во время тушения пожаров или зданий отрядов ГСЧС в УКраине. Буквально сегодня, 15 ноября, под обстрел попала и спасательная бригада в Запорожском районе, из-за чего два бойца ГСЧС погибли, еще трое ранены. Они приехали гасить пожар после атаки РФ и попали под повторный обстрел.