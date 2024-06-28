Спасатели показали фото последствий прилета КАБов в Циркунах

Днем пятницы, 28 июня, россияне сбросили три управляемые авиационные бомбы по селу Циркуны в Харьковской области. В результате этого там разрушены дома.

Об этом сообщает Telegram-канал Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области .

По данным спасателей, были ликвидированы два пожара, вызванные вражескими авиаударами.

В результате бомбардировки произошел пожар в двух жилых домах и хозяйственной постройке. Общая площадь пожара составила около 200 кв. Также были повреждены рядом расположенные жилые здания со дворовыми застройками.

По еще одному адресу горел грузовой автомобиль на площади 10 кв. и травы на площади 300 кв.м. Повреждено складское здание местного агропредприятия.

Известно, что 8 человек пострадали. Для ликвидации последствий вражеского удара от ГСЧС привлекалось 3 единицы техники и 15 спасателей. Также на месте происшествия работали саперы ГСЧС.

Фото: последствия обстрела Циркунов (t.me/DSNS_Kharkiv)

Ранее РБК-Украина рассказывала, что Россия сбросила три КАБа на Харьковскую область.

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