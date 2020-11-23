Ряд промислових підприємств заявили, що можуть зупинитися через Мінекономрозвитку

Фото: Міністерство економіки (УНІАН)

Через те, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України не видає іноземним постачальникам сірчаної кислоти спеціальну ліцензію на імпорт, промислові підприємства опинилися на межі зупинки.

Про це йдеться у відкритому листі до керівництва підприємства "Дніпровський коксохімічний завод" на адресу президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Підприємство закликало президента і прем'єра скасувати квоти на імпорт сірчаної кислоти, а також розібратися в ситуації, яку створив на ринку Мінекономрозвитку.

"Іноземні постачальники сірчаної кислоти не можуть вчасно отримати Спеціальну ліцензію на імпорт через те, що Мінекономрозвитку затягує процес видачі зазначеного документа", - сказано в листі.

Як зазначають на підприємстві, зараз на ринку сірчаної кислоти в Україні спостерігається значний дефіцит, який може призвести до зупинки підприємств в цілій області, оскільки сірчана кислота незамінна в технології виробництва коксохімічної продукції.

"Незаплановані виробничі простої, на жаль, супроводжуються скороченням виручки і зростанням витрат. А як наслідок - скороченням прибутку, податкових відрахувань до бюджету і видатків на соціальні проекти", - підкреслюється в листі.

Полегшити ситуацію можна за допомогою 6-ти цистерн кислоти, які прибули на українську митницю 12 листопада. Але через те, що МЕРТ не виконує свої посадові обов'язки, в імпортерів відсутні Спеціальні ліцензії. А відповідно, розмитнити кислоту неможливо, зазначають на підприємстві.

"Ми просимо вас доручити МЕРТ прискорити видачу Спеціальних ліцензій імпортерам. А також розглянути Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі питання скасування рішення імпортних квот на сірчану кислоту", - йдеться в листі.

Як відомо, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі Мінекономрозвитку ввела квоти на поставки сірчаної кислоти "для захисту вітчизняного виробника" ще у вересні 2018 року.

В результаті введення обмежень ціни на сірчану кислоту зросли майже у два рази, а підприємства-споживачі опинилися в заручниках у посередників, "які зривають постачання і диктують економічно необґрунтовані умови".

Раніше голова об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявляв, що міністр економрозвитку Ігор Петрашко "повністю ігнорує корупційну схему, яка існує на ринку сірчаної кислоти."