"Рупор окупантів". СБУ оголосила підозру пропагандисту з "ЛНР"
Пропагандисту з так званої "ЛНР" оголосили підозру. Він підтримує окупаційні режими, поширює пропаганду та виправдовує військову агресію Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління СБУ.
За даними слідства, мешканець Луганська з 2014 року працює на "державній телевізійній та радіомовній компанії ЛНР". Він обіймав посади "генерального директора" та "головного редактора", а також був ведучим низки програм на пропагандистському телеканалі "Луганськ 24".
Антиукраїнська "телепродукція" транслюється також на відеохостингу Rutube та у соцмережах.
Після повномасштабного вторгнення пропагандист зосередився на виправдовуванні війни та дій російських окупантів, поширював дезінформацію та фейки, які вигадали кремлівські політтехнологи.
Проти "журналіста" відкрили кримінальну справу за ч. 6 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Йому заочно повідомили підозру, а невдовзі оголосять в розшук.
Фото: СБУ оголосила підозру пропагандисту з "ЛНР" (facebook.com/ssu.sievierodonetsk)
Нагадаємо, що СБУ викрила ще 5 колаборантів на Донбасі, які перейшли на бік ворога.
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