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В Румынии могут уволить часть врачей: в чем причина

Румыния, Воскресенье 29 июня 2025 03:47
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В Румынии могут уволить часть врачей: в чем причина Фото: в Румынии могут уволить часть врачей (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Румынские врачи, которые досрочно покидают больницу, чтобы работать в частной практике, рискуют потерять работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24,

Министр здравоохранения Румынии Александру Рогобете объявил о жестких мерах для врачей, которые не придерживаются своего полного графика работы в государственных больницах.

По его словам, чрезвычайное постановление будет облагать налогом тех, кто пропускает работу в государственных больницах и продолжает работать в частной практике, в частности расторжение трудового договора.

"Мы увеличим количество административных инструментов руководителя и заведующего отделением, чтобы обеспечить это явление, когда не все врачи - нет, я не хочу обобщать, но значительный процент, к сожалению, оставляют государственную больницу в 12:00, в 13:00, чтобы предоставлять медицинские услуги в других медицинских учреждениях, особенно в частных", - отметил он.

Он также пояснил, что в Министерстве здравоохранения готовят экстренное постановление, которое внесет важные законодательные изменения.

"Мы дойдем до расторжения трудового договора в государственной больнице", - сказал министр.

Рогобете утверждает, что объявленная мера не имеет целью ограничивать свободу врачей иметь две работы, но они должны придерживаться своего рабочего графика в государственной больнице.

"Я твердо заявил с момента вступления в должность - я не согласен с тем, что врачи должны работать ни в государственном, ни в частном секторе, но мои коллеги, работающие в государственном секторе, обязаны покидать государственную больницу, когда заканчивается рабочее время. То, что они делают после рабочего времени, то есть с 15:00 в некоторых ситуациях до 16:00, мы не можем их контролировать, и я по крайней мере не хочу ограничивать чью-то свободу иметь две работы", - пояснил министр.

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