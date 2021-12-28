Державне бюро розслідувань повідомило про підозру керівнику Івано-Франківської митниці. Його звинувачують у щомісячних вимаганнях хабарів в експортера меду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДБР.

"Слідчі Теруправління ДБР Полтави повідомили про підозру керівнику Івано-Франківської митниці, який вимагав щомісячні хабарі в експортера вітчизняної продукції", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що 21 грудня ДБР викрило злочинну схему, яку організував митник - вимагав хабарі у експортера товарів народного споживання до країн Європи.

Так, за хабарі митники обіцяли не створювати "перешкод" під час митного оформлення та не ініціювати лабораторних досліджень продукції.

Правоохоронці встановили, як підприємець через посередників передавав митникам плату в сумі 5600 доларів. Після чого одного з посередників затримали під час отримання чергового хабаря - 2400 доларів, а наступного дня йому повідомили про підозру.

Згодом слідчі ДБР повідомили про підозру керівнику регіональної митниці у вимаганні та одержанні хабаря, а також ще одному посереднику (ч. 3 ст. 368 КК України).

У відомстві заявляють, що клопотатимуть про обрання підозрюваним запобіжних заходів, а саме - тримання під вартою та відсторонення від посад.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Фото: керівнику Івано-Франківської митниці повідомили про підозру у хабарництві (dbr.gov.ua)