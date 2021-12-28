ru ua
Вт, 28 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Керівнику Івано-Франківської митниці повідомили про підозру у хабарництві

Новость на русском →
Івано-Франківська область, Вівторок 28 грудня 2021 13:25
Керівнику Івано-Франківської митниці повідомили про підозру у хабарництві Фото: керівнику Івано-Франківської митниці повідомили про підозру у хабарництві (dbr.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру керівнику Івано-Франківської митниці. Його звинувачують у щомісячних вимаганнях хабарів в експортера меду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДБР.

"Слідчі Теруправління ДБР Полтави повідомили про підозру керівнику Івано-Франківської митниці, який вимагав щомісячні хабарі в експортера вітчизняної продукції", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що 21 грудня ДБР викрило злочинну схему, яку організував митник - вимагав хабарі у експортера товарів народного споживання до країн Європи.

Так, за хабарі митники обіцяли не створювати "перешкод" під час митного оформлення та не ініціювати лабораторних досліджень продукції.

Правоохоронці встановили, як підприємець через посередників передавав митникам плату в сумі 5600 доларів. Після чого одного з посередників затримали під час отримання чергового хабаря - 2400 доларів, а наступного дня йому повідомили про підозру.

Згодом слідчі ДБР повідомили про підозру керівнику регіональної митниці у вимаганні та одержанні хабаря, а також ще одному посереднику (ч. 3 ст. 368 КК України).

У відомстві заявляють, що клопотатимуть про обрання підозрюваним запобіжних заходів, а саме - тримання під вартою та відсторонення від посад.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Керівнику Івано-Франківської митниці повідомили про підозру у хабарництві

Фото: керівнику Івано-Франківської митниці повідомили про підозру у хабарництві (dbr.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-Франківська область ДБР
NEWS
Кулеба виключає будь-який "тиск" на Україну: не треба навіть намагатися це зробити
Кулеба виключає будь-який "тиск" на Україну: не треба навіть намагатися це зробити
DAILY
Дмитро Кулеба: "Велика угода" між Заходом і Росією – це ненаукова фантастика
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: "Велика угода" між Заходом і Росією – це ненаукова фантастика