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Керівниками Лівої партії Німеччини вперше стануть дві жінки

Новость на русском → Берлін, Субота 27 лютого 2021 23:14
Керівниками Лівої партії Німеччини вперше стануть дві жінки Фото: Яніне Вісслер та Сюзанне Хенніґ-Вельзов (flickr.com die_linke / die-linke-thueringen)
Автор: Дмитро Левицький

Співголовами Лівої партії Німеччини вперше в її історії стануть дві жінки. На сьогоднішньому онлайн-з'їзді партія обрала своїми новими очільницями Яніне Вісслер та Сюзанну Хенніґ-Вельзов.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За результатами онлайн-голосування, Вісслер отримала 84,2% голосів, а Хенніґ-Вельзов підтримали 70,5% членів партії. Вони стануть наступниками Каті Кіппінґ та Бернда Ріксінґера, які очолювали Ліву партію протягом майже 9 років.

Щоб підтвердити результати онлайн-голосування, партія проведе ще одні вибори поштою.

Нагадаємо, наприкінці січня нового очільника обрала німецька партія Християнсько-демократичний союз, яку колись очолювала Ангела Меркель. Новим керівником обрали прем'єр-міністра німецької федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія Арміна Лашета.

Все, що відомо про нового очільника ХДС, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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