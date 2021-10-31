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Керівник столичної прокуратури незадовго до призначення бував у Білорусі та РФ, - нардеп

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Київ, Неділя 31 жовтня 2021 12:42
Керівник столичної прокуратури незадовго до призначення бував у Білорусі та РФ, - нардеп Фото: Олег Кіпер (kyiv.gp.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Керівник прокуратури Києва Олег Кіпер незадовго до призначення на цю посаду здійснив кілька поїздок до Білорусі та Росії.

Про це повідомив нардеп Володимир Ар’єв у Facebook, оприлюднивши дані про перетин Кіпером державного кордону.

Як відомо, Кіпера, люстрованого після повалення режиму Януковича, призначили заступником керівника прокуратури столиці 9 червня минулого року, а вже 27 липня він очолив це відомство. Незадовго до цього він, за даними депутата, здійснив кілька поїздок до Білорусі.

"Отже, Кіпер двічі виїжджав з України у Білорусь, а повертався за КІЛЬКА ГОДИН. Одна з поїздок була прямо перед призначенням! Так само, за три місяці до призначення Кіпер відвідав Москву. Загалом, він неодноразово їздив у РФ після нападу на Україну", - обурився депутат.

Ар’єв наголосив, що подібними візитами мала б зацікавитися Служба безпеки України з огляду на ситуацію зі "злиттям" спецоперації з "вагнерівцями". Також окреме питання викликає наявність в родини прокурора майна в Росії.

"Але питання залишаться все одно. Головне, скільки російських кротів вже інфільтрували у владу. Їх стає дедалі більше: і питань, і, здається, кротів", - резюмував Ар’єв.

Нагадаємо, раніше позафракційний нардеп Гео Лерос оприлюднив документи, що підтверджують наявність російського паспорта в дружини прокурора Києва Ірини Кіпер.

Судячи з опублікованих документів, Кіпер неодноразово їздила потягом до Москви, а також літала до московського аеропорту "Шереметьєво" та Санкт-Петербурга. Судячи з опублікованих даних, пересадки вона робила в аеропортах Мінська та Берліна.

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