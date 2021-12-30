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Керував обстрілами українських позицій. СБУ оголосила підозру ватажку бойовиків

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Луганська область, Четвер 30 грудня 2021 14:19
Керував обстрілами українських позицій. СБУ оголосила підозру ватажку бойовиків Фото: бойовику "ЛНР" оголосили підозру за керування обстрілів позицій ЗСУ (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки України повідомила про підозру учаснику незаконних збройних формувань так званої "ЛНР". Він керував обстрілами по українських позиціях у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Так, зловмисника затримали військовослужбовці ООС на спробі перетнути лінію розмежування.

За попередньою інформацією, бойовик втратив орієнтири на місцевості та вийшов на українські позиції. Він перебував у військовому однострої РФ.

Слідство встановило, що затриманим є командир ворожого мотострілецького підрозділу.

Під його керівництвом бойовики угруповання брали участь в обстрілах позицій українських військових.

Крім того, за даними слідства, у лютому 2020 року зловмисник отримав громадянство Росії.

Наразі слідчі СБУ підозрюють затриманого у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) ККУ.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Керував обстрілами українських позицій. СБУ оголосила підозру ватажку бойовиків

Фото: бойовику "ЛНР" оголосили підозру за керування обстрілів позицій ЗСУ (ssu.gov.ua)

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