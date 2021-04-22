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Рудик розповіла, як реалізувати три основні обіцянки президента

Новость на русском → Київ, Четвер 22 квітня 2021 13:38
Рудик розповіла, як реалізувати три основні обіцянки президента Фото: Кіра Рудик (goloszmin.org)
Автор: РБК-Україна

Через два роки президентства Володимира Зеленського українці зрозуміли, що простих і швидких рішень, щоб настав кінець "епохи бідності", почалися посадки корупціонерів, а війна закінчилася - не буде.

Про це заявила лідер партії "Голос" Кіра Рудик в ефірі "Прямого".

Водночас Рудик запропонувала способи реалізації основних обіцянок президента.

"По-перше, звичайно, як нам зупинити війну. Оскільки план "просто перестати стріляти" не спрацював (і не міг), то час переходити до плану про мир виключно на українських умовах. Та залучити міжнародних партнерів, щоб тиснути на Росію дипломатично-санкційними методами", - заявила Рудик.

Щодо посадок корупціонерів, політик переконана, що це не може відбуватися в ручному режимі, система завжди буде чинити опір. Тому рішення лише одне - судова реформа, як єдиний спосіб, добитися винесення справедливих рішень для всіх.

"Третє питання - славнозвісне завершення епохи бідності. Коли люди не можуть працювати через карантинні обмеження, то обіцянки про добробут втілити дуже важко. Потрібен економічний план, який визначатиме економічні важелі для стимулювання економіки, як зберегти робочі місця й скоротити безробіття, за який кошт виплачувати пенсії, фінансувати освіту, медицину й армію, якщо бізнес закривається", - додала вона.

Рудик також наголосила, що ці всі речі не відбуваються за один день. Вони потребують довгої кропіткої системної роботи. І тільки тоді будуть результати.

Нагадаємо, раніше партія "Голос" зареєструвала законопроект №5346, який передбачає підтримку бізнесу на час локдауну.

Законопроект підтримали близько 20 бізнес-асоціацій, зокрема Спілка українських підприємців, Європейська бізнес-асоціація, Американська торговельна палата, Федерація роботодавців України, Українська рада бізнесу та її члени.

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