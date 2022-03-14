РПЦ в Амстердамі розриває відносини з Московським патріархатом

Російська православна парафія Святого Миколая Мирлікійського в Амстердамі заявила, що розриває відносини з Московським патріархатом. Таке рішення представники духовенства прийняли під час позачергового збору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу церкви .

"Священнослужителі одноголосно заявили, що більше не можуть функціонувати у складі Московського патріархату і забезпечувати духовно безпечне середовище для наших віруючих", - йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що парафіяльна рада прийняла рішення остаточно і поки не буде проводити богослужіння до загальних парафіяльних зборів, які відбудуться 26 березня.

Церква закликала парафіян підтримати відмову від Московського патріархату.

"Це рішення надзвичайно болісно і важко для всіх зацікавлених сторін", - додали в РПЦ Амстердама.