Развитие распределенной генерации зависит от решений НКРЭКУ и Минэнерго, - эксперт

Для привлечения инвестиций в строительство распределенной генерации Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и Министерство энергетики, должны создать соответствующее нормативно-правовое поле, чтобы инвесторы смогли вкладывать средства в такие проекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-президента энергетического сообщества Energy Club Максима Немчинова.

Он пояснил, что для того чтобы привлекать инвесторов, а в первую очередь частных в развитие распределенной генерации, нужно создать такие условия, чтобы это было легко. В частности, необходимо обеспечить ликвидность рынка, упростить работу и гарантировать защиту инвестиций.

По его словам, это три основных вещи, которые позволят привлекать средства, а также внутренний ресурс для развития распределенной генерации.

"Конечно, хотел бы сказать, что очень многое будет зависеть от наших органов власти, от Министерства, от НКРЭКУ, от Комиссии по ценным бумагам, а мы должны предложить им те или иные шаги", - сказал Немчинов.

Он также добавил, что государственным органам нужно этому вопросу уделять больше внимания. В то же время без реализации технической политики будет трудно достичь прогресса в развитии распределенной генерации.

Ранее в "Укрэнерго" заявляли, что Украина должна максимально способствовать вовлечению инвестиций в строительство распределенной "зеленой" энергетики, чтобы повысить свою энергетическую безопасность.

В то же время, задолженность перед инвесторами в "зеленую" энергетику на начало 2024 года выросла до 31,5 млрд грн, что в 2,5 раза больше, чем было на начало 2023 года.