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Развитие промышленности должно стать государственным приоритетом, - нардеп

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Четверг 24 ноября 2022 11:50
Развитие промышленности должно стать государственным приоритетом, - нардеп Фото: развитие промышленности должно стать государственным приоритетом (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Государство должно установить развитие промышленности как приоритет. И, соответственно, сформировать набор инструментов, способствующих развитию высокотехнологичных производств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Дмитрия Кисилевского.

"В результате боевых действий во многих регионах Украины повреждено или уничтожено значительное количество промышленных предприятий. Предприятия, работающие, имеют значительные проблемы со спросом и логистикой, доступом к кредитным ресурсам и др. Это чревато деиндустриализацией Украины, хотя и до войны промышленность нечасто испытывала поддержку со стороны государства", - заметил нардеп.

По его словам, все развитые страны применяли широкий набор государственных стимулов для стимулирования развития промышленности.

"Среди этих инструментов - страхование военных рисков, а также доступ к длинным и дешевым деньгам. Третье - компенсация расходов на капитальные инвестиции в перерабатывающую промышленность через налоги", - перечислил Кисилевский.

Также среди инструментов государственного стимулирования - расширение локализации в государственных закупках и развитие индустриальных парков, отметил нардеп.

"Отдельное внимание требует сектор военно-промышленного комплекса. Здесь государство должно превратиться из пассивного наблюдателя в требовательного и состоятельного заказчика. Есть доказанное практикой правило: если государство не покупает военную продукцию собственных производителей, то и другие государства никогда этого не будут делать", - резюмировал Кисилевский.

Как известно, в настоящее время металлургический сектор Украины переживает тяжелейший кризис со времен независимости: часть предприятий закрылись, другие работают на 10-15% от мощности.

Ранее железорудные комбинаты Украины призвали президента Владимира Зеленского помочь в разблокировании морских портов для экспорта металлопродукции.

Как говорится в обращении, возобновление экспорта будет давать Украине минимум 600 миллионов долларов ежемесячно и принесет в бюджет минимум 5 млрд грн ежемесячно в виде налогов и сборов.

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