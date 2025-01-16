Развитие атомной энергетики обеспечит конкурентоспособность промышленности и доступность тарифов, - эксперт

Украина должна сосредоточиться на развитии атомной энергетики, а достройка третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС является важным шагом в этом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экономиста Бориса Кушнирука.

Сейчас атомная энергетика обеспечивает 60% электроэнергии в Украине, и эта доля будет расти в послевоенный период, когда будет восстанавливаться работа промышленных предприятий.

"Уже неоднократно говорил, что балансирующие мощности газотурбинных и солнечных электростанций не смогут покрыть эту потребность в электроэнергии. Поэтому развивать энергосистему на базе именно АЭС - это безальтернативный вариант, если хотим обеспечить конкурентность украинской промышленности и доступность тарифов на электроэнергию для населения", - подчеркнул Кушнирук.

Экономист отметил, что достройка энергоблоков Хмельницкой АЭС позволит получить дополнительные 2,2 ГВт мощности, что не только поддержит внутренний энергобаланс, но и станет источником экспортных поступлений благодаря интеграции в европейскую энергосистему.

Напомним, в апреле 2024 года правительство Украины приняло решение о достройке двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, готовность которых составляет 80% и 25% соответственно.

Летом 2024 года этот проект одобрил комитет Верховной Рады по вопросам энергетики. Этот проект позволит увеличить мощности атомной энергетики, принадлежащей государству, на 2,2 ГВт.