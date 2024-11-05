Разведка Южной Кореи подсчитала солдат КНДР на российско-украинском фронте

Более 10 тысяч северокорейских солдат прибыли на территорию Россию для участия в ее войне против Украины. При этом "значительное количество" находится в прифронтовых районах, включая Курскую область.

"Мы понимаем, что в настоящее время на России находятся более 10 тысяч северокорейских военнослужащих, и значительная часть из них переместилась в прифронтовые районы, включая Курск", - заявил на брифинге со ссылкой на разведывательные органы Чон Ха Ге.

Однако на вопрос о том, участвовали ли северокорейцы в боевых действиях, Чон ответил, что у него нет информации. Он также не смог подтвердить сообщения южнокорейских СМИ со ссылкой на неназванного правительственного чиновника о том, что на поле боя погибло около 40 северокорейских солдат.

Эти заявления прозвучали через несколько часов после того, как спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил, что в Курской области, недалеко от границы с Украиной, находится не менее 10 тысяч северокорейских солдат, однако не смог подтвердить сообщения о том, что они участвуют в боевых действиях.

Представитель Пентагона подчеркнул, что многое зависит только от того, как РФ решит использовать этот северокорейский контингент, и "насколько хорошо они интегрированы, какой у них боевой опыт".

Главное управление разведки Украины также заявило, что около 12 тысяч северокорейских военнослужащих, в том числе 500 офицеров и три генерала, уже находятся на России и проходят подготовку на пяти военных базах.