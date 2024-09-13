Не понимает природы конфликта: эксперты объяснили, что не так с заявлениями Венса о "плане Трампа"

Кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс назвал возможные ключевые пункты "плана Трампа" по миру в Украине. Однако по мнению экспертов, Вэнс не понимает природ

Об этом говорится в материале РБК-Украина "План на скорую руку". Как Трамп хочет остановить войну в Украине и может ли это сработать?

Демилитаризированная зона должна быть сильно укреплена. Кто будет ее контролировать, политик не уточнил. Как и то, насколько "сильно укреплено", чтобы не допустить агрессии РФ в будущем. По сути, это означает не завершение войны, а замораживание конфликта. Дополнительный вопрос в том, что на сегодняшний день Украина контролирует часть Курской области. И это говорит о том, что как минимум Вэнс оторван от реалий на поле боя, отмечает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"План очень напоминает китайские инициативы, где главное – перемирие по линии фронта. Что удивительно, ведь тот же Вэнс часто критикует Китай. Предложенные инициативы – наскоро сконструированный сценарий. Просто Трамп скажет Путину и Зеленскому остановить огонь, и война вроде бы закончится. Это демонстрирует, что Венс так и не понял природу конфликта, не учитывает международное право и гарантии безопасности для Украины", – рассказал он РБК-Украина.

Привязка суверенитета к отказу от вступления в НАТО лишь усиливает заблуждение Венса. "Россия получает от Украины гарантию нейтралитета, что она не вступает ни в НАТО, ни в другие союзнические институты", – сказал он, добавив, что окончания войны хотят РФ, Украина и Европа, а также раскритиковав европейские страны в якобы недостаточном "финансировании войны". ".

Отметим, по данным Кильского института мировой экономики, на 30 июня страны Европы со значительно меньшей экономикой вместе потратили больше Соединенных Штатов. Которые в рейтинге помощи Украине занимают 22 место (в процентном соотношении к своей экономике).

Комментируя момент с демилитаризованной зоной, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает: она может обеспечить безопасность, но если пройдет не по украинской, а по российской территории.

"То, с чем выступил Вэнс, - это вообще какой-то бред. Который не устроит ни одну из сторон. Украину - потому что никак не гарантирует безопасность, возвращение на границы 1991 года и так далее. И не дает пока считающих профитов России, что имеет возможность диктовать свои ультимативные условия. Если это действительно "план Трампа", то он недееспособен.

План Трампа

В ноябре прошлого года появились слухи о так называемом "плане Трампа" по завершению войны в Украине Тогда Трамп заявил, что хочет, чтобы и россияне и украинцы прекратили умирать, а он сам остановит войну за 24 часа. Однако с этого времени сам Трамп так и не раскрыл деталей своего плана.

Недавно кандидат в вице-президенты США Джей Ди Венс поделился своим видением "плана Трампа" , который, по сути, может означать капитуляцию Украины.

Вэнс предположил, как может выглядеть план Трампа. Ключевые моменты таковы:

линия боевого столкновения станет демилитаризованной зоной;

Украина сохраняет государственный суверенитет;

Россия получает гарантии невступления Украины в НАТО;

восстановление Украины должно профинансировать Европа.

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