Расстрелял авто с людьми под Харьковом. Установлено имя командира РФ

Правоохранители Харьковской области идентифицировали российского командира, открывшего прицельный огонь по автомобилю, в котором находились супруги. После этого он сбросил водителя в канаву и позвонив по телефону признался, что убил человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, 23 июня 2022 года супруги из Донецкой области поехали на собственном автомобиле в город Бахмут, чтобы эвакуировать пожилых больных родителей. Вблизи села Большая Камышеваха Изюмского района их автомобиль расстреляли российские военные.

"Женщина пыталась спасти мужчину, однако кафиры продолжили обстрелы. В это время ВСУ проводили аэроразведку и зафиксировали расстрел автомобиля. Понимая, что нужно спасти семью, они отправили дрон с запиской "Иди за мной", - говорится в сообщении.

Увидев коптер, женщина не понимала, что ей делать, но пошла за ним, потому что только так могла спасти свою жизнь и жизнь мужчины. Дрон привел ее к месту дислокации украинских военных.

"В это время оккупанты подошли к расстрелянному автомобилю и подумали, что мужчина умер. Они сбросили его тело в траншею на обочине дороги", - добавили в Офисе.

Человек более 30 часов пролежал без сознания. Затем он самостоятельно дошел до базы ВСУ.

Правоохранители идентифицировали российского военного, жителя г. Москва, командира мотострелкового подразделения ВС РФ, которое, управляя БМП, применив крупнокалиберный пулемет, расстрелял автомобиль с супругами.

Благодаря радиоперехвату установлено, что во время телефонного разговора с женой подозреваемый, смеясь в трубку, сказал: "Я человека сегодня убил"

Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.