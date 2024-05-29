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Роскошный аллей-уп форварда "Далласа" после передачи лидера: момент дня в НБА

Даллас, Среда 29 мая 2024 11:54
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Роскошный аллей-уп форварда "Далласа" после передачи лидера: момент дня в НБА Фото: Деррик Джонс рвется в корзину "Тимбервулвз" (dallasnews.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказались универсальный форвард "Даллас Маверикс" Деррик Джонс и его одноклубник Лука Дончич.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Дуэт оформил главный хайлайт ночи на старте финальной четверти противостояния с "Миннесотой". Дончич с линии штрафных бросков элегантно набросил Джонсу, а тот двумя руками уложил сверху.

Зрелищные комбинации не спасли "Даллас" от домашнего поражения (100:105). "Тимбервулвз" размочили счет в финальной серии Западной конференции (1:3). Следующий матч сыграют в Миннеаполисе в ночь на пятницу.

Джонс провел на площадке 34 минуты. За отведенное время он успел набрать 9 очков, сделал 5 подборов и отдал 4 передачи. Зато Дончич закончил поединок с трипл-даблом – 28+15+10.

Кто такой Деррик Джонс

Уроженец Честера (штат Пенсильвания), на студенческом уровне выступал за Университет Невады в Лас-Вегасе. Не была выбрана ни одна из команд на драфте НБА-2016.

Был в тренировочных лагерях Сакраменто и Финикса. Дебютировал на уровне ассоциации в составе "Санз" в сезоне 2016/17. В следующем сезоне оказался в рядах "Майами", где провел 2,5 года. Позже защищал цвета "Портленда" и "Чикаго".

В августе в прошлом году подписал контракт с "Далласом". Перед этим отклонил предложение "Буллз" на 3,36 млн. долларов. Сделал предложение своей девушке во время вояжа "Чикаго" в Париж в 2023 году.

К слову, накануне защитник "Бостона" Уайт возглавил хит-парад моментов с победным трехочковым.

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