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Разблокирование портов - это путь к восстановлению экспортного потенциала Украины, - эксперт

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Среда 01 марта 2023 14:15
Разблокирование портов - это путь к восстановлению экспортного потенциала Украины, - эксперт Фото: разблокировка портов - это путь к восстановлению экспортного потенциала Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Разблокирование портов для продукции ГМК разгрузит железнодорожные переходы других видов грузов, а также станет толчком для восстановления промышленности и экспортного потенциала Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора по логистике "АрселорМиттал Кривой Рог" Андрея Мягкова.

По его словам, к началу полномасштабной войны 70-80% продукции отправлялось в направлении Черного моря и далее морским путем - в разные уголки мира. Но блокирование черноморских портов и перегрузка железнодорожных путей привели к трудностям с экспортом продукции компании.

"Мы потеряли возможность поставлять продукцию на наши традиционные рынки и сейчас используем железнодорожный и автомобильный транспорт для отгрузки в польские порты. Однако этот логистический маршрут достаточно дорог и не может удовлетворить экспортный потенциал нашего предприятия, ограничивая уровень его производства", - отметил Мягков.

Он напомнил, что в настоящее время порты используются в зерновом соглашении, но по горно-металлургической продукции договоренности пока нет. Между тем именно открытие портов для продукции ГМК сделает предприятия металлургической отрасли в Украине гораздо более конкурентоспособными.

"Разблокирование украинских портов для экспорта горно-металлургической продукции также важно с точки зрения необходимости разгрузки пограничных переходов между Украиной и Польшей. Вообще, расширение действия зернового соглашения на поставку металлопродукции крайне необходимо. Украинская горно-металлургическая промышленность не сможет выйти безубыточно. Без экспорта морским путем металлургические компании не смогут использовать более 50% своих мощностей", - подчеркнул Мягков.

Именно поэтому реальная потребность распространить зерновую инициативу на металлопродукцию, чтобы вывести украинский экспортный потенциал на довоенный уровень, а также поддержать кризисную украинскую экономику благодаря валютной выручке, убежден эксперт.

"Мы ценим усилия украинского правительства, направленные на деблокаду портов Черного моря и готовы к активному сотрудничеству в этом вопросе", - резюмировал он.

Напомним, ранее украинское бизнес-сообщество обратилось в Организацию объединенных наций (ООН) и Турцию с призывом разблокировать Черноморскую зерновую инициативу и обеспечить свободное торговое судоходство в Черноморском регионе.

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