Разблокирование портов для экспорта металла станет толчком к росту ВВП, - эксперт

"Если посмотреть макроэкономические показатели последних 20-25 лет, мы увидим четкую корреляцию между падением или ростом украинского ВВП и развитием ГМК. В некоторые годы продукция ГМК составляла до 50% всего украинского экспорта, а в предвоенном 2021 году внешняя торговля железорудным сырьем и металлопродукцией обеспечила более трети валютных поступлений в Украину ($22 млрд) и была сопоставима с экспортом аграрной продукции", - отметил Каленков.

Он акцентировал, что ГМК сильнее всего пострадал от российской агрессии: страна потеряла металлургические гиганты "Азовсталь" и ММК им. Ильича в Мариуполе, выплавивших 40% всей украинской стали за 2021 год, а контроль над рядом предприятий был утерян.

"Из-за этого загруженность металлургических заводов в среднем упала на 85%, горнорудных предприятий - на 75-80%. Как результат, за 2022 год произведено всего 6,3 млн т стали, или 30% от показателя за 2021 год. И это - с учетом мирных первых двух месяцев", - подчеркнул он.

Эксперт подчеркнул: в нынешних ценовых условиях Украина ежемесячно недополучает $420 млн из-за невозможности отправлять железорудное сырье, чугун, полуфабрикаты и готовую металлопродукцию морем.

"Увеличение морского экспорта ГМК в результате разблокирования портов, по предварительным и достаточно осторожным оценкам, позволит возобновить загрузку металлургических предприятий с нынешних 15% в среднем до по крайней мере 45%. В годовом исчислении это позволит получить более $5 млрд, поступление которых в Украину будет способствовать укреплению гривни и замедлению роста потребительских цен, а также укреплению нашей обороноспособности", - пояснил Каленков.

Кроме того, возобновление производства позволит вернуть на предприятия работников, отправленных в вынужденные отпуска из-за простоя предприятий, и увеличить загрузку в смежных отраслях, в том числе в портах и «Укрзалізниці», резюмировал эксперт.

Напомним, ранее первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина стремится расширить важное международное соглашение об экспорте зерна через морские порты, включив в него возможность отгрузки стали. Это позволит поддержать экономику страны, пострадавшей от российской войны, и значительно увеличить рост ВВП.