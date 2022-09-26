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Разблокировка портов для экспорта металла позволит стабилизировать бюджет, - нардеп

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Понедельник 26 сентября 2022 18:01
Разблокировка портов для экспорта металла позволит стабилизировать бюджет, - нардеп Фото: разблокировка портов для экспорта металла позволит стабилизировать бюджет (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Экспорт металла, который возможен только в случае дополнительной разблокировки портов, позволит стабилизировать бюджет на следующий год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Устенко.

По словам нардепа, кризис в горно-металлургической отрасли в связи с разрушением одних предприятий и существенным сокращением производства другими оказывает значительное влияние на бюджет на следующий год, обсуждение которого недавно начато.

"Это (разблокировка портов для экспорта металла, - ред.) очень важно, в структуре экспорта к началу полномасштабной войны основной была продукция сельского хозяйства и металл. И если по зерну открыты зерновые коридоры, то по металлу ситуация диаметрально иная - вообще нет возможности экспортировать" , – подчеркнул он.

Напомним, Украина подписала так называемое зерновое соглашение, которым был разблокирован экспорт украинского зерна. Это позволило остановить падение национальной валюты.

АО "Укрзализныця" в августе 2022 года сократило экспортные перевозки железной и марганцевой руды на 10,7% по сравнению с предыдущим месяцем (до 1,4 млн т), черных металлов на 11% по сравнению с предыдущим месяцем (до 275 тыс. т.). По сравнению с августом 2021 года перевозки руды сократились в 2,5 раза, металлопродукции - в 5,2 раза.

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