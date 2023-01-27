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Разблокировка морских портов даст Украине более 20 млрд долларов и возобновит экономику, - экономист

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Пятница 27 января 2023 20:35
Разблокировка морских портов даст Украине более 20 млрд долларов и возобновит экономику, - экономист Фото: разблокировка морских портов даст Украине более 20 млрд долларов и возобновит экономику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Вопрос разблокирования морских портов для Украины имеет стратегическое значение, ведь возобновление экспорта даст стране более 20 миллиардов долларов дохода, а также запустит процессы восстановления экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолия Кинаха.

"Мы благодарны ООН и посреднику Турции за то, что удалось начать экспорт украинского агросырья через зерновой коридор. Это позволило улучшить ситуацию как аграрного комплекса Украины, так и нашей финансовой системы в целом. Но этого мало. И мы задаем вопрос расширения коридора не только по агросырью, но и по другим видам экспортной продукции Украины", - заявил Кинах.

По его словам, экспорт аграрного сырья принес Украине $20 млрд, в то же время можно удвоить эту сумму, когда морские пути будут разблокированы.

"Прежде всего, нужно возобновить экспорт продукции горно-металлургического комплекса - наша стратегическая отрасль, которая до войны обеспечивала работой 530 тысяч украинцев и давала минимум 21-22 миллиарда валютной выручки путем экспорта руды и металлов. Этот вопрос сейчас имеет самое принципиальное значение, и переговоры уже начаты", - сообщил Кинах.

Также, по его словам, возобновление морских перевозок будет иметь значительное влияние и на другие экспорты отрасли Украины, и это позволит перезапустить экономику.

"Разблокировка имеет очень серьезное значение для аграрного, горно-металлургического комплекса и других экспортных отраслей. От этого будет зависеть, насколько экономика Украины будет производить ресурс, который нам необходим как для победы над агрессором, так и для социально-экономической жизни в нашей стране. И здесь необходимо объединять всем усилия, и Украине как государству, и нашим дипломатам, бизнесу, и мощно работать с международными партнерами", - резюмировал Кинах.

Напомним, ранее президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов также заявил, что разблокирование морских портов и расширение номенклатуры экспорта обеспечит Украине поступление минимум $20 млрд в год и значительный прирост ВВП.

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