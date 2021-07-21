Ярового звільнили з МВС: він понад 7 років був першим заступником Авакова
Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні звільнив першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового. Він був на цій посаді з березня 2014 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram народного депутата від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка.
За його словами, на засіданні уряду Ярового звільнили з посади першого заступника міністра внутрішніх справ України.
Зазначимо, його призначили першим заступником у березні 2014 року, коли відомство вже очолював Арсен Аваков. До цього Яровий був радником міністра внутрішніх справ, а також командував Внутрішніми військами МВС.
Крім того, на сьогоднішньому засіданні Кабміну звільнили ще одного заступника міністра внутрішніх справ - Тетяну Ковальчук.
Нагадаємо, минулого тижня Верховна рада України прийняла відставку Арсена Авакова. Відомо, що він подав заяву після прохання президента Володимира Зеленського.
Новим міністром став представник "Слуги народу" Денис Монастирський.