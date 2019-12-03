"Рівнегаз Збут": пільги монетизовані для 38 тис. споживачів газу

Ілюстративне фото (104.ua)

В рахунках платіж за спожитий газ нараховується у повному обсязі без врахування пільгової знижки

З жовтня 2019 року 38 тис. клієнтів ТОВ "Рівнегаз Збут" отримують монетизовані пільги. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"В Рівненській області у опалювальному сезоні 2019-2020 років 90% пільговиків отримують безготівкові кошти державної допомоги на рахунки в "Ощадбанку". З цих рахунків суми пільг в оплату за газ за них перераховує AT "Ощадбанк". При цьому банк інформує споживача про цю оплату sms-повідомленням, та не утримує комісію за цю операцію. Решту платежу за газ, як і раніше, такі пільговики сплачують самостійно. При цьому "Ощадбанк" не утримує комісію за цю операцію", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, ще 10% пільговиків отримують допомогу готівкою відповідно до поданих ними до 15 жовтня заяв. Такі пільговики мають самостійно повністю розрахуватись за спожитий газ, обравши для цього зручний банк, відділення пошти або платіжну систему. Витрати на проведення такого платежу залежать від комісій, яку встановлює обрана фінансова установа або сервіс.

У прес-службі нагадали, що держава надає допомогу пільговикам грошима – безготівково (переказом на рахунки в "Ощадбанку"), або готівкою. У зв'язку з цим, в рахунках платіж за спожитий природний газ нараховується у повному обсязі без врахування пільгової знижки, тож підлягає 100% сплаті.

"Змінилася процедура нарахування і не всі пільговики, своєчасно розраховуються за спожитий газ. Ми з розумінням ставимося до споживачів і за потреби, погоджуємося на реструктуризацію боргу. – Говорить директор ТОВ "Рівнегаз Збут" Леонід Кошельник. – Однак, наші клієнти повинні розуміти, що у разі несплати за спожиті послуги, ми будемо вимушені вдатися до радикальних дій, в тому числі і відключення. Тому, закликаємо пільговиків не накопичувати борги".

Також у прес-службі зазначили, що у жовтні у Рівненській області заборгованість за спожитий газ зросла і становить 198,1 млн гривень.