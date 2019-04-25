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"Рівнегаз Збут" на 64% зменшив ціну на газ для комерційних споживачів

Новини » Енергетика    25.04.2019 - 16:30
"Рівнегаз Збут" на 64% зменшив ціну на газ для комерційних споживачів
Ілюстративне фото (УНІАН)

Споживачі-юридичні особи самостійно визначають постачальника з яким бажають співпрацювати

Протягом шести місяців ТОВ "Рівнегаз Збут" послідовно зменшує ціну на природний газ для комерційних споживачів. За цей період ціну знижено більш ніж на 5 тис. гривень, завдяки чому бізнес-клієнти "Рівнегаз Збуту" отримали можливість заощадити на енергоносії. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У жовтні 2018 року "Рівнегаз Збут" встановив ціну природного газу для комерційних споживачів на тодішньому ринковому рівні  - понад 14 тис. гривень за 1 тис. куб. м (без врахування  транспортних послуг та ПДВ). У квітні цього року компанія пропонує газ для бюджетних установ, підприємств, організацій по ціні менше 9 тис. гривень за 1 тис. куб. м", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, крім конкурентоспроможної ціни, ТОВ "Рівнегаз Збут" пропонує своїм клієнтам оптимальні умови розрахунків та стабільні поставки газу. 

"Серед комерційних клієнтів нашої компанії - бюджетні установи та організації, що забезпечують теплом об’єкти соціальної сфери. Ми звикли працювати в умовах жорсткої відповідальності. Тому не маємо випадків коли школи, дитсадки, лікарні залишались без газу з вини постачальника", - зазначив директор ТОВ " Рівнегаз Збут" Леонід Кошельник. 

Також у прес-службі зазначили, що споживачі-юридичні особи самостійно визначають постачальника з яким бажають співпрацювати.

"Відповідно до положень статті 12 Закону України "Про ринок природного газу", постачання  природного газу юридичним особам здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником  і споживачем. У свою чергу, ціну на газ для потреб побутових споживачів визначає та затверджує  Кабінет Міністрів України", - йдеться у повідомленні.

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