"Рівнегаз Збут": майже 6,5 тис. споживачів можуть залишитися без субсидій

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З травня по жовтень отримувачі субсидії здійснюють її переоформлення на літній період

Станом на 1 червня заборгованість побутових споживачів ТОВ "Рівнегаз Збут" сягнула 253 млн гривень. Серед них отримувачі державної соціальної допомоги заборгували за спожитий природний газ 122 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що за отримані послуги не розрахувалися 202 тис. споживачів, з них 42 тис. субсидіантів.

"Відповідно до нового Порядку, затвердженого Кабінетом міністрів України, громадянам, які одержували державну допомогу під час опалювального сезону у грошовій формі (безготівковій чи готівковій), і не мають боргів за житлово-комунальні послуги понад 340 гривень, субсидія призначається без подання нових заяв та декларації. У випадку, якщо заборгованість перевищує 340 гривень, субсидія не призначається до тих пір, поки споживач не погасить борг", - йдеться у повідомленні.

ТОВ "Рівнегаз Збут" повідомляє, що до органів соцзахисту населення надано інформацію по 6,5 тис. субсидіантів, які вчасно не розрахувалися за послуги з газопостачання.

"Всі ці споживачі ввійшли до переліку тих, хто отримує субсидію в готівковій чи безготівковій формі в 2019 році. Нагадуємо, що повернення невикористаної субсидії за опалювальний період 2018-2019 рр. здійснювалося до 31 січня 2019 року. А зекономлені кошти з лютого по травень 2019 року перераховані споживачам у червні на спецрахунки, які відкриті в "Ощадбанку", - йдеться у повідомленні.

У травні ТОВ "Рівнегаз Збут" вже провело розрахунок сум невикористаних субсидій, які було призначено у формі субвенції в період з жовтня 2018 року по січень 2019 року (включно). У цьому році сума невикористаної субсидії споживачами в Рівненській області, яку було повернуто до держбюджету, склала 35 114 млн гривень.

"Аби споживачі були поінформовані про наявний чи відсутній борг на своєму особовому рахунку, ми пропонуємо різні зручні способи. Зокрема, можна зареєструватись в Особистому кабінеті на сайті 104.ua, зателефонувати за номером Контакт-центру (0362) 48-90-04, завантажити на мобільний телефон додаток 104 Mobile або 7014ua у Вайбері, відправити смс на номер 7104 зі словом Баланс і через пробіл написати свій номер особового рахунку. Хочемо наголосити – для автоматичного перепризначення субсидії, треба його погасити борг або укласти договір реструктуризації", - нагадує директор ТОВ "Рівнегаз Збут" Леонід Кошельник.

Також у компанії повідомляють, що з початком нового опалювального сезону з жовтня 2019 року стартуватиме нова реформа – монетизація пільг. Її реалізуватимуть за зразком монетизації субсидій.

У ТОВ "Рівнегаз Збут" також повідомляють, що у разі непогашення заборгованості підприємство буде вимушене вдатися до непопулярних кроків, а саме до припинення газопостачання.