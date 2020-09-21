ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

"Рівнегаз" здійснює безкоштовну повірку лічильників газу для побутових споживачів

Рівне, Понеділок 21 вересня 2020 17:00
"Рівнегаз" здійснює безкоштовну повірку лічильників газу для побутових споживачів
Газовий вентиль (УНІАН)
Автор: Марія Тарариєва

Спеціалісти АТ "Рівнегаз" з початку року виконали періодичну повірку понад 10 тисяч приладів обліку блакитного палива, які використовуються для обліку газу спожитого населенням. Така послуга безкоштовна і включає - демонтаж, транспортування, монтаж, технічне обслуговування та пов'язаний з цією повіркою ремонт.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Із усіх повірених лічильників понад 3 тисячі виявилися непридатними до подальшої експлуатації. Їх замінили на нові або відремонтували коштом газорозподільної компанії", - йдеться у повідомленні.

Повірка лічильників, яку здійснює ДП "Рівнестандартметрологія", має відбуватися раз на вісім років. На період зняття приладу для проведення періодичної повірки АТ "Рівнегаз" встановлює лічильники газу з обмінного фонду.

"Повірка лічильника визначає похибки обліку газу, тому в її проведенні зацікавленні й клієнти, й газорозподільне підприємство, - зазначає головний метролог АТ "Рівнегаз" Олексій Тарасюта. – Під час перевірки, на жаль, доводиться виявляти факти пошкодження лічильників та несанкціонованого втручання в роботу вимірювального пристрою, ось і цьогоріч ми вже виявили 152 таких випадків. Акцентую на тому, що споживач-порушник змушений оплатити вартість послуг повірки, новий лічильник та відшкодувати завдані збитки, тож витратить набагато більше, ніж незаконно зекономив".

АТ "Рівнегаз" нагадує клієнтам, що побутовий споживач повинен забезпечити доступ представникам газової компанії до лічильника газу після пред’явлення ними відповідних службових посвідчень.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Енергетика Рівнегаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся