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"Рівнегаз": кількість звернень до центру обслуговування клієнтів зросла на 15%

Новини » Енергетика    10.07.2019 - 14:03
"Рівнегаз": кількість звернень до центру обслуговування клієнтів зросла на 15%
Ілюстративне фото (104.ua)

В центрах обслуговування клієнтів можна отримати вичерпну інформацію щодо газопостачання та газифікації

За шість місяців цього року послугами центру скористалися  65,6 тис. споживачів. Це на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року, що свідчить про зручність сервісу для клієнтів АТ "Рівнегаз". Про це повідомляє прес-служба компанії.

За перше півріччя 2019 року до центру обслуговування клієнтів в м. Рівне споживачі послуг газової компанії звернулось 65,6 тис. разів. Це на 8,3 тис разів більше, ніж за аналогічний період 2018 року. З дня відкриття клієнти АТ "Рівнегаз" відвідали понад 341,6 тис. разів.

"Розвиток клієнтського сервісу і сучасний підхід у наданні послуг для споживачів є пріоритетним напрямком у роботі АТ "Рівнегаз", - говорить голова правління Петро Дубас.  – Зараз в області працює чотири центри обслуговування клієнтів компанії. Планується відкриття ще одного в місті Березне".

В центрах обслуговування клієнтів АТ "Рівнегаз" можна отримати вичерпну інформацію щодо газопостачання та газифікації - консультації по особовому рахунку, видачі довідок, з’ясувати питання по встановленню лічильників, приєднанню до газової мережі, реконструкції системи газопостачання.

"Для зручності відвідувачів у Центрі впроваджена автоматизована "електрона черга", програмне забезпечення якої дозволяє оптимально розподілити клієнтські потоки та зменшити час очікування споживачів в черзі. А електронні табло та голосові повідомлення інформують клієнтів в операційному залі про наявність і номери вільних менеджерів. Втім, аби щоразу не звертатися в ЦОК, у центрі можна зареєструватися, аби передавати показники та контролювати власний рахунок через Особистий кабінет. В цьому році для популяризації мобільного додатка було організовано акцію – розіграш смартфона серед тих, хто зареєструвався в період з 8 по 27 квітня. У ній взяли участь 455 споживачів", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Центр обслуговування клієнтів відкрили у Рівному ще в 2016 року. З того часу для клієнтів газорозподільної компанії відкрито ще три центри обслуговування в містах Сарни, Здолбунів та Дубно.

АТ "Дніпропетровськгаз" продіагностує понад 17 тис. км газових мереж Завдяки новітньому обладнанню фахівці "Хмельницькгазу" виявили близько 40 крадіжок
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