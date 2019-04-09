"Рівнегаз" буде оскаржувати рішення НКРЕКП про накладання шрафу

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Компанія вважає рішення НКРЕКП політично вмотивованим та таким, що дискримінує частину споживачів

ПАТ "Рівнегаз" не погоджується з рішенням НКРЕКП про накладання штрафу у зв’язку приведенням газу до стандартних умов. Оператор ГРМ буде оскаржувати його в суді, адже рішення суперечить нормам законодавства України та не вирішує питання по суті. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Компанія вважає рішення НКРЕКП політично вмотивованим та таким, що дискримінує частину споживачів. Зокрема тих, у яких встановлені загальнобудинкові лічильники та лічильники з приведенням газу до стандартних умов.

"В Рівненській області майже 33 тис. споживачів користуються приладами обліку з приведенням газу до стандартних умов. Крім того 3 тис. мешканців Рівненщини обліковують газ по загальнобудинкових лічильниках, які також здійснюють приведення. Тож НКРЕКП пропонує таким користувачам сплачувати більше за інших", – говорить комерційний директор ПАТ "Рівнегаз" Віктор Осницький.

За словами прес-служби, за умови неприведення природного газу до стандартних умов в процесі розподілу та постачання населенню, в діяльності ПАТ "Рівнегаз" утворюється багатомільйонний дефіцит коштів, який не компенсується. Саме тому, відповідно до вимог Закону України "Про ринок природного газу", Кодексу газорозподільних систем та Типового договору розподілу природного газу, ПАТ "Рівнегаз" приводить обсяги газу до стандартних умов.

"НАК "Нафтогаз України" передає природний газ, приведений до стандартних умов, - зазначає фінансовий директор Віталій Зубейко. – Крім того, монополіст отримує майже 90% коштів, сплачених побутовими споживачами. Наша ж компанія на усі потреби має лише 72 коп. з 1 куб. м газу, що не дає можливості повноцінно функціонувати".

Також у прес-службі зазначили, що за рахунок накладення штрафів на Операторів ГРМ, не може бути усунута дискримінація одних споживачів газу за рахунок інших, що порушує принципи роботи державного регулятора, викладені в Законі "Про НКРЕКП".

"Це питання має бути врегульоване в рамках переходу до сплати за газ в енергетичних одиницях, щоб споживачі мали можливість сплачувати за отриману енергію, а не кубічні метри. Побутові споживачі газу стали заручниками незавершених реформ в енергетичному секторі. Адже в 2015 році, після прийняття закону "Про ринок природного газу", планувався перехід до оплати за газ в енергоодиницях. Це дозволило б зняти питання про приведення газу до стандартних умов взагалі. Однак, цього так і не відбулося", - йдеться у повідомленні.