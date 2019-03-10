У Рівному в результаті лобового зіткнення автомобілей загинула жінка

Фото: місце ДТП (rv.npu.gov.ua)

Водій іншого транспортного засобу не постраждав

У Рівному сьогодні, 10 березня, близько 14:00 на вулиці Млинівська сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілей BMW та "ЗАЗ" в якій загинула жінка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

В поліції повідомили, що за попередньою інформацією водій автомобіля BMW, яким керував 40-річний іноземець, під час руху з боку Луцького кільця, не надав перевагу у русі повертаючи ліворуч автомобілю "ЗАЗ", що призвело до зіткнення.

"Пасажирка останнього, від отриманих травм загинула на місці події. Водія забрала швидка. Водій “BMW” не постраждав", - повідомили в Нацполіції.

Наразі слідчі та експерти-криміналісти з патрульними поліцейськими працюють на місці пригоди для встановлення деталей. Водій був відправлений для обслідування на визначення стану сп’яніння.

Фото: місце ДТП (rv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві автівка в’їхала в тролейбус, є загиблий та постраждалі. Зі слів водія тролейбуса, зупинившись на червоний сигнал світлофора, він відчув сильний удар в задню частину тролейбусу, від якого у тролейбуса вилетіло скло.