ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Рівному в результаті лобового зіткнення автомобілей загинула жінка

Новини » Надзвичайні події    10.03.2019 - 18:10
У Рівному в результаті лобового зіткнення автомобілей загинула жінка
Фото: місце ДТП (rv.npu.gov.ua)

Водій іншого транспортного засобу не постраждав

У Рівному сьогодні, 10 березня, близько 14:00 на вулиці Млинівська сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілей BMW та "ЗАЗ" в якій загинула жінка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

В поліції повідомили, що за попередньою інформацією водій автомобіля BMW, яким керував 40-річний іноземець, під час руху з боку Луцького кільця, не надав перевагу у русі повертаючи ліворуч автомобілю "ЗАЗ", що призвело до зіткнення.

"Пасажирка останнього, від отриманих травм загинула на місці події. Водія забрала швидка. Водій “BMW” не постраждав", - повідомили в Нацполіції.

Наразі слідчі та експерти-криміналісти з патрульними поліцейськими працюють на місці пригоди для встановлення деталей. Водій був відправлений для обслідування на визначення стану сп’яніння.

 

Фото: місце ДТП (rv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві автівка в’їхала в тролейбус, є загиблий та постраждалі. Зі слів водія тролейбуса, зупинившись на червоний сигнал світлофора, він відчув сильний удар в задню частину тролейбусу, від якого у тролейбуса вилетіло скло.

У Львівській обл. перекинувся мікроавтобус, є загибла В результаті аварії у Луцьку загинув журналіст
Новини України ДТПРівне
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся