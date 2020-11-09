У Рівному триває реконструкція приймального відділення обласної лікарні

Фото: ремонт доріг (facebook.com)

В рамках національної програми "Велике будівництво" у Рівненській області продовжується ремонт і будівництво об'єктів інфраструктури - лікарень, шкіл і доріг.

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши фото ремонтних і будівельних робіт.

Зокрема, в місті Рівному триває реконструкція приймального відділення обласної клінічної лікарні.

У селах Жобрин і Малево йде реконструкція шкіл.

Також в районі села Уїздці йде активний ремонт траси Т-1801 Рівне - Здолбунів - Мізоч - Дубно.

Нагадаємо, національна програма "Велике будівництво", ініціатором якої виступив президент Володимир Зеленський, стартувала в Україні 1 березня. Роботи на об'єктах ведуться у всіх регіонах України.

У рамках програми в країні будуть введені в експлуатацію 100 шкіл, 100 садків, 100 стадіонів, а також відремонтують 4 000 кілометрів доріг національного значення і 2500 км - місцевого.

У 2020 році Україна залучає на дорожні роботи рекордні близько 100 млрд грн. Для виконання програми в дорожній галузі повинні працювати 38 тис. дорожніх фахівців, близько 120 тис. робочих місць повинні бути створені в суміжних галузях.

Як раніше повідомив Юрій Голик, всі об'єкти програми тепер доступні онлайн.